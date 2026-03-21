İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

21.03.2026 09:58
İsrail ordusu, Lübnan'ın Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları ile bölgeyi hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde 2 hava saldırısı düzenledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'de, El-Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi için dün tahliye ve saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, Tahvidet el-Gadir ve Şiyah mahallelerinde, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "askeri altyapıya" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Dahiye'nin terk edilmesi yönündeki tehditleri ve saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Beyrut, Güncel, Son Dakika

MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan mesajı damga vurdu
Derbiye yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
