İsrail'den Beyrut'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Beyrut'a Saldırı Tehdidi

03.03.2026 05:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidinde bulundu, uyarılar yapıldı.

İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.???????

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

05:15
Savaşta 4. gün İran, Katar ve BAE’deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu
00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 05:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Beyrut'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.