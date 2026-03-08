İsrail'den Erken Uyarı Sistemine Açıklama - Son Dakika
Son Dakika Logo

İsrail'den Erken Uyarı Sistemine Açıklama

08.03.2026 00:16
İsrail, İran füzeleri için erken uyarı sisteminin her zaman devreye girmeyeceğini duyurdu.

TEL İsrail, İran'ın füze misillemelerinde "operasyonel koşullara bağlı olarak önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceğini" belirterek cep telefonlarına yönelik erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, son günlerdeki bazı İran misillemelerinde erken uyarı sisteminin devreye girmemesi veya geç girmesi üzerine yaşanan tartışmalara dair İsrail iç kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı.

Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtilerek, erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceği mesajı verdi.

Açıklamada, cep telefonlarına mümkün olduğunca erken ön bildirim gönderildiği ve bunun saldırılara hazırlık yapılmasını ve korunaklı alanlara ulaşılmasını sağladığı kaydedildi.

Cep telefonlarına uyarılar geldiğinde korunaklı alana doğru hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sirenler çalınca sığınaklara girilmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde konuya ilişkin yayınlanan haberde, İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in sivil alarm sisteminin bölgede konuşlandırılmış İsrail ve yabancı radarlar kullanarak fırlatma tespiti temelinde çalıştığı, bir fırlatma tespit edildiğinde cep telefonlarına uyarı gönderildiği, füzeler ulaşmadan bir buçuk dakika önce ise sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Önceden verilen uyarının zamanlamasının fırlatmanın ne zaman tespit edildiğine bağlı olduğu aktarılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den uydu görüntülerinin İran'ın bölgedeki İsrail için kritik radar sistemlerini hedef alarak ABD ve müttefiklerini körleştirmeye çalıştığını gösterdiğine dikkati çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'de konuşlu ABD'ye ait radar ve ufuk ötesi erken uyarı sistemlerinin, füze ve insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

