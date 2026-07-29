İsrail'den Hizbullah'a Dron Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Hizbullah'a Dron Saldırısı

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın dronla saldırdığını iddia etti; yaralanan asker yok.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu alanda Hizbullah'ın askeri iş makinesine dronla saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırısının gece saatlerinde gerçekleştiğini iddia etti.

Waweya, Hizbullah'ın gece saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesi yakınlarındaki Ali Tahir Tepesi'nde dron saldırısı yaptığını savundu.

Saldırının İsrail ordusuna ait iş makinesini hedef aldığını belirten Waweya, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığını aktardı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Hizbullah'a Dron Saldırısı - Son Dakika

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