İsrail'den İran Uyarısı

07.04.2026 23:52
İsrail ordusu, Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasıyla saldırı olasılığına dikkat çekti.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala İsrail'e yönelik İran misillemelerinin artabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusundan Trump'ın Tahran yönetimine anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte İran'dan şiddetli füze saldırılarının yapılabileceği açıklaması yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran misillemelerini önlemek ve hava saldırıları gerçekleştirmek için hazır olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın halka yönelik güvenlik yönergelerinde değişiklik olmadığına dikkat çekilen açıklamada, olası değişikliklerin kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a anlaşmaya varılması için tanıdığı süre salı ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00) doluyor.

Kaynak: AA

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
