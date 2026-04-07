İsrail'den İran Uyarısı

İsrail ordusundan Trump'ın Tahran yönetimine anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte İran'dan şiddetli füze saldırılarının yapılabileceği açıklaması yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran misillemelerini önlemek ve hava saldırıları gerçekleştirmek için hazır olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın halka yönelik güvenlik yönergelerinde değişiklik olmadığına dikkat çekilen açıklamada, olası değişikliklerin kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a anlaşmaya varılması için tanıdığı süre salı ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00) doluyor.