İsrail'den Lübnan Sınırında Yeni Kısıtlamalar

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KUDÜS, 8 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın dört kasabayı daha "kapalı askeri bölge" ilan ederek, kara operasyonlarında olası bir tırmanışın sinyalini verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada söz konusu kararın yapılan bir "durum değerlendirmesi" sonrasında alındığı ve Roş Hanikra, Şlomi, Hanita ve Arap el-Aramşe kasabalarını kapsadığı belirtildi. Pazartesi günü saat 22.00 itibarıyla bu kasabalara girişler yasaklandı.

Söz konusu açıklama, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee'nin bölgede yakın zamanda askeri harekat yapılacağı gerekçesiyle Lübnanlı sivillere Sayda'nın kuzeyindeki Avali Nehri ile Roş Hanikra arasındaki kıyı bölgesini tahliye etmeleri çağrısında bulunmasının ardından yapıldı.

İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Hizbullah'la tehlikeli bir çatışma içinde ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor.