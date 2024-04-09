İsrail Deniz Kuvvetleri, Eylat semalarında şüpheli hava hedefine karşı koydu

İsrail ordusu, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat şehrinin semalarında "şüpheli" bir hava hedefine karşı koyduğunu duyurdu.
Ordunun, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Eylat bölgesinde bir "düşman insansız hava aracının (İHA)" sızmasına ilişkin uyarılar alındığı kaydedildi.
Açıklamada, uyarıların ardından Deniz Kuvvetlerinin, İsrail hava sahasına sızan şüpheli hava hedefini gözlemlediği ve onu deniz kubbe sistemi aracılığıyla engellemeyi başardığı belirtildi.
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