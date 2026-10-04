İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Yeşiller lideri Polanski'ye giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Yeşiller lideri Polanski'ye giriş yasağı getirdi

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İsrail, "Siyonizm ırkçılıktır" önergesini resmi politika yapan İngiliz Yeşiller lideri Polanski'ye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu. İsrail Dışişleri, önergenin silahlı mücadeleyi meşrulaştırdığını ileri sürdü; yasağın Bakan Saar'ın ilk adımı olduğu belirtildi.

İsrail, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek partinin resmi politikası haline getiren İngiliz Yeşiller Partisinin lideri Zack Polanski'ye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İngiliz Yeşiller Partisinin kabul ettiği önergenin İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi meşrulaştırdığı ileri sürüldü.

Bu kararın "Nehirden denize Filistin" devleti çağrısıyla İsrail'in yok edilmesini istediği iddia edilen açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın önergenin kabulüne karşı ilk adım olarak Yeşiller Partisi lideri Polanski'nin ülkeye girişini yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, yasaklama kararının ilgili makamlarla koordine edildiği belirtildi.

İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisi üyeleri, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek partinin resmi politikası haline getirmişti.

Yeşiller Partisinin Brighton şehrinde düzenlenen yıllık konferansında oylanan "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önerge, 813'e karşı 1022 oyla kabul edilmişti.

Önergede siyonizmin "etno-milliyetçi Yahudi devleti"ni destekleyen ideoloji olarak tanımlandığı ve "tarihi Filistin'in tamamında tek demokratik Filistin Devleti" kurulmasının desteklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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