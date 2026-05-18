İsrail Donanması Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Hazırlığında

İsrail donanmasının Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye hazırlandığı ileri sürüldü.

İsrail basını, hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açan Sumud Filosu'na İsrail ordusunun ilerleyen saatlerde müdahale etmeye hazırlandığını yazdı.

Küresel Sumud Filosu yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre ise Antalya açıklarında ilerleyen filo uluslararası sulara ulaştı.

Maariv gazetesinin haberinde, İsrail donanmasına ait hücumbotları ile Süper Dvora sınıfı devriye botların yanı sıra Şayetet 13 Deniz Komando Birliğine ait botlar ve bir çıkarma gemisinin müdahale için denize açıldığı öne sürüldü.

İsrail donanmasının gemilere nerede müdahale etmeyi planladığının net olmadığı aktarılan haberde, ilerleyen saatlerde bir müdahale için hazırlıkların devam ettiği savunuldu.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli askeri bir yetkili, askerlerin filoya yapacağı müdahalede "soğuk silah kullanabileceği" tehdidinde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun pazar akşam saatlerinde yaptığı güvenlik kabinesi toplantısında 48 saat içinde Gazze kıyılarına ulaşması beklenen filoya müdahaleyi ele aldığını söyleyen İsrailli siyasi yetkili ise Başbakan'ın pazartesi güvenlik birimiyle konuya ilişkin bir toplantı yapacağını söyledi.

Öte yandan İsrail'in Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalesiyle alıkoyduktan sonra serbest bırakmayarak zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın da yeni filoda yer aldığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.