İsrail'e İHA Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti

11.05.2026 07:31
İsrail ordusu, Hizbullah'ın İHA saldırısında bir askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu, dün ülkenin kuzeyine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine dün İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda Kıdemli Başçavuş Alexander Glovanyov'un (47) öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan sınırına yakın bölgeye Hizbullah tarafından fırlatılan çok sayıda patlayıcı yüklü İHA'nın isabet ettiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

