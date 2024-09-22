İsrail'e Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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İsrail'e Saldırılar Artıyor

Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediği saldırılar sonrası İsrail'de alarm durumu ilan edildi.

22.09.2024 14:17
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İsrail ordusu, dün gece saatlerinden itibaren ülke topraklarına 150 roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye gece saatlerinden itibaren Lübnan Hizbullahı tarafından roket, Irak'tan da seyir füzeleri ve İHA'larla saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemekte "yüksek bir oran kaydettiği" aktarılırken, atılan mühimmatların birkaç noktada isabet kaydettiği ve yaralanmalara ve maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Bölgede saldırılardan yaralanan bazı kişiler Hayfa'daki tıbbi kompleks Rambam Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in kuzeyinde "alarm" durumuna geçildi

Lübnan Hizbullahının 8 Ekim'den bu yana "ilk defa" dün gece ve bu sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği roket saldırılarının ardından kuzeyde "alarm" durumuna geçildi.

Hizbullah, İsrail'in iç bölgelerine doğru düzenlediği saldırıda "Fadi-1" ve "Fadi-2" füzelerini kullandığını açıkladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Hayfa yakınlarında Kiryat Bialik yerleşime isabet eden roket nedeniyle 12 ev hasar gördü, çevredeki ağaçlar parçalandı.

AA ekibi, İsrail ekiplerinin bölgede iş makineleriyle moloz kaldırma ve onarma çalışmalarını görüntüledi.

İsrail haber sitesi Walla'nın haberine göre, saldırıların doğurduğu anksiyete nedeniyle hastanelere psikolojik destek için başvuranların sayısı yüzde 225 arttı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Bölgedeki hastanelerin, yer altı otoparklarına kurulu alanda çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

İsrail ordusu güvenlik uyarılarını güncellemişti

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa kentinden kuzeydeki sınıra kadar olan bölge için dün akşam saatlerinde yaptığı güvenlik uyarılarını bu sabah daha da sıkılaştırmıştı.

Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verilmiş, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100'den fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı. İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirilmişti. Bu bölgelerdeki tüm plajlar da kapatılmıştı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında gerilimin zirveye ulaşmasının ardından çatışmalar 21 Eylül'de gün boyunca karşılıklı şekilde devam etmişti.

Hizbullah, daha önceden İsrail içine sızarak havadan görüntülerini kaydettiği Hayfa yakınlarındaki Ramat David askeri hava üssünü roketlerle hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaşmıştı.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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