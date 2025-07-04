İsrail El Halil'de Taziye Evine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde eski Filistinli tutuklu için taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, salıverildikten sonra zorla Gazze Şeridi'ne gönderilen ve bu sabahki İsrail bombardımanında hayatını kaybeden eski Filistinli tutuklu Mehdi Şavur için taziyelerin kabul edildiği eve baskın yaptı.

Tanıklar, askerlerin taziyelerin kabul edilmesine engel olduğunu, orada bulunanları evden ayrılmaya zorladığını aktardı.

İsrail, bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Şavur'u, 2011'de "Vefa El-Ahrar" takas anlaşmasıyla serbest bırakmasının ardından Batı Şeria'dan zorla Gazze Şeridi'ne göndermişti.

Söz konusu takasta Hamas, İsrailli asker Gilad Şalit'i, 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında salıvermişti.