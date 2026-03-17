İsrail-Estonya Görüşmesi ve İran Tehditleri

TEL İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'i ziyaret eden Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile yaptıkları görüşmenin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Saar, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail ordusunun hava saldırılarında öldüğü iddiasını tekrar dile getirdi.

Laricani ve Süleymani'nin ABD ve AB'nin yaptırım listesinde olduğunu söyleyen Bakan Saar, "(Laricani) ABD yaptırımları altındaydı ve başına 10 milyon dolarlık ödül konmuştu. Biz bunu her şeye rağmen bila bedel yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Saar, İran'ın yeni lideri Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney'i de hedef alacakları tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, İsrail saldırısında öldüğünü iddia etmişti.

Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de gece gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarında öldüğünü ileri sürmüştü.