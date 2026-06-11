İsrail, Fransız Gazeteciyi Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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İsrail, Fransız Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

11.06.2026 22:19
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Filistinli Gazeteciler Sendikası, basın özgürlüğü ihlaline tepki gösterdi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in, Fransız gazeteci Alice Froussard'ın, Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin basın özgürlüğünün ihlali olduğunu belirtti.

Froussard'ın Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrilmesinin ardından Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, basın özgürlüğü ve bilgiye erişimin ihlali olduğu kaydedilen karar kınandı.

Söz konusu kararın, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da sahada işlenen ihlallerin belgelenmesi ve basına yansımasının engellenmesini hedefleyen sistematik politikanın bir parçası olduğu dile getirildi.

Filistinli ve uluslararası gazetecileri hedef alan, gazetecilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan, bilgi akışını sınırlayan önlemlerin bir devamı niteliğindeki kararın çok sayıda gazetecinin öldürüldüğü Gazze'deki savaşın devam ettiği bir zamanda alındığına işaret edildi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransız gazeteci Alice Froussard'ın Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevrilip Fransa'ya geri gönderildiğini açıklamıştı.

Froussard, son 6 yıldır Kudüs ve Ramallah'ta Fransız medya kuruluşları için görev yapmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Fransız, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Fransız Gazeteciyi Sınır Dışı Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Nafiz Çakıroğlu Mustafa Nafiz Çakıroğlu:
    ya saygı kalmadı millet tamamen insanlıktan çıktı artık bi gazeteci gidiyo haberi tutmak için ve bunlara göre teröristti mide bulanıyo açıkçası ne oldu o adalet ne oldu o hukuk bir gazeteciye bunu yapabiliyosan haddi hesabı yok demektir umarım biri bi şey yapar da durur bu hukuksuzluk 0 0 Yanıtla
  • Eylem Balcı Eylem Balcı:
    bunlar her zaman abartıyor. gazeteci işini yapıyor ama taraf seçiyorsa de sorumluluğu da kendi üstüne alır. devlet kendi güvenliğini korumak zorunda. 0 0 Yanıtla
  • Şenay Martin Şenay Martin:
    kadınlar her zaman ilk hedef olur değil mi ?? bir kadın gazeteci meslek yapıyo basın özgürlüğü için çalışıyo ve bak ne oluyo sınır dışı ediliyo ?? bu da gösteriyo ki erkek egemen sistemler kadınları nasıl bastırıyo ve onların sesini kısmaya çalışıyo ?? umarım uluslararası camiaa bu adaletsizliğe karşı çıkar 0 0 Yanıtla
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