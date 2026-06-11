İsrail, Fransız Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

Mustafa Nafiz Çakıroğlu:

ya saygı kalmadı millet tamamen insanlıktan çıktı artık bi gazeteci gidiyo haberi tutmak için ve bunlara göre teröristti mide bulanıyo açıkçası ne oldu o adalet ne oldu o hukuk bir gazeteciye bunu yapabiliyosan haddi hesabı yok demektir umarım biri bi şey yapar da durur bu hukuksuzluk