İsrail Gazze'de Soykırım İddiaları - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Soykırım İddiaları

İsrail ordusu, Gazze'de 902 Filistinli aileyi yok etti, uluslararası yasaklı silahlar kullandı.

02.10.2024 20:46
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli 902 aileyi tüm fertlerini öldürerek yok etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda uluslararası yasaklı silahları kullandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir yıldır sürdürdüğü soykırım sırasında tüm fertlerini öldürerek yok ettiği Filistinli 902 ??????? ailenin nüfus kayıtlarından silindiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği tüm cinayet ve soykırımın en güçlü şekilde kınandığı ve tüm dünyadan da bu yönde güçlü kınamalar beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası arenada yargılanması ve işlediği suçlardan dolayı mahkum edilmesi istenerek, uluslararası topluma ve BM kurumlarına "soykırım saldırılarının durdurulması için ABD ve İsrail'e baskı yapılması" çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Soykırım İddiaları - Son Dakika

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