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İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezini ve güneyini vurdu: 50 ölü İsrail'in Gazze saldırılarında 83. gün - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezini ve güneyini vurdu: 50 ölü İsrail'in Gazze saldırılarında 83. gün

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 83 gündür devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi\'nin merkezini ve güneyini vurdu: 50 ölü İsrail\'in Gazze saldırılarında 83. gün
28.12.2023 - 20:07,
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- İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezini ve güneyini vurdu: 50 ölü

İsrail'in Gazze saldırılarında 83. gün

GAZZE - İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 83 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinden güneyine tüm noktalara bomba yağdırırken, çoğu çocuk ve kadın 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde düzenlediği saldırılarına bu sabah yenilerini ekledi. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

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İsrail'in Lübnan saldırılarında 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah noktalarına düzenlediği saldırılarda 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırılarda ölen Avustralyalılardan birinin Hizbullah ile bağlantısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezini ve güneyini vurdu: 50 ölü İsrail'in Gazze saldırılarında 83. gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezini ve güneyini vurdu: 50 ölü İsrail'in Gazze saldırılarında 83. gün - Son Dakika
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