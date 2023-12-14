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İsrail, gemilerin internetten gizlenmesini istedi - Son Dakika
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İsrail, gemilerin internetten gizlenmesini istedi

İsrail yönetimi, Husiler tarafından hedef alınan İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz'deki limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istedi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, gemilerin geliş ve gidiş bilgilerinin internet sitelerinden kaldırılması yönünde acil bir talimat yayınladı. Karar, Husilerin İsrail gemilerini hedef almasının ardından alındı.

İsrail, gemilerin internetten gizlenmesini istedi
14.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:00
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İsrail yönetimi, İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz'de Husiler tarafından hedef alınması üzerine limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istedi.

İsrail'in ekonomi haber sitesi Globes'un haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki limanlara, gemilerin geliş ve gidişleriyle ilgili bilgilerin internet sitelerinden kaldırılması yönünde "acil" bir talimat yayınladı.

Konseyin talimat açıklamasında, "Gelecekte artık dikkate alınması gereken bir sorun olmadığı netleştiğinde, önceki duruma geri dönmek mümkün olacak." ifadelerine yer verildi.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

İsrail'in söz konusu kararı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının ardından geldi.

Husiler, kasımda, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını ilan etmişti.

Husiler, 12 Kasım'da uyarılarına cevap vermeyen İsrail'e giden "STRINDA" adlı bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Norveç gemisinin 4 Ocak'ta İsrail'e yanaşacağını bilgisine, İsrail'in Usdud (Aşdod) Limanı'nın internet sitesinde basit bir aramayla kolaylıkla ulaşılabiliyordu.

Daha önce de Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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