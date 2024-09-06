İsrail Lübnan'a Saldırı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Lübnan'a Saldırı Planlıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan içlerine saldırıya dönük adımlar atmaya hazırlandıklarını belirtti. İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı savaşmaya yoğunlaşarak düşman topraklarına saldırıya hazırlanıyor.

06.09.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını belirtti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Halevi, işgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Halevi, İsrail ordusunun, Hizbullah'a karşı savaşmaya yoğunlaştığını ve "düşman topraklarının" (Lübnan) içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını dile getirdi.

Halevi, bunu, Golan Tepeleri'nin yanı sıra kuzey bölge sakinlerine yönelik tehditleri azaltmak için yaptıklarını savundu.

Taraflar arasında sınırdaki çatışmalar sürüyor

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan askeri mevziler ile İsrail askerlerinin kullandığı binaların kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile vurulduğu ifade edildi. Saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Ayterun kasabasına düzenlediği 2 ayrı saldırıda bir evin tamamen yıkıldığı bilgisini geçti.

Haberde ayrıca, İsrail'in, Tel Nahhas ve El-Hamamis arasındaki bölgeye fosforlu top mermileriyle düzenlediği saldırının bölgede yangın çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'a Saldırı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 03:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Lübnan'a Saldırı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement