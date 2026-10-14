İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, 98. Tümenin Batı Şeria'ya konuşlandırıldığını açıkladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırı olasılığı tartışılırken "tüm cephelerde tehlike seviyesinin ve buna bağlı olarak gerginliğin tırmanma ihtimalinin arttığını" ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Bluth, Batı Şeria Tümeni Komutanı Kobi Heller ve diğer üst düzey komutanların katılımıyla işgal altındaki Batı Şeria'da durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ayrıca bir saha gezisi gerçekleştiren Zamir, işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin operasyonel planları onayladı.

Burada konuşan Zamir, "tüm cephelerde tehlike seviyesinin ve gerginliğin tırmanma ihtimalinin arttığını" ileri sürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki birliklerini İsrail ordusu 98. Tümeni konuşlandırarak takviye ettiklerini aktaran Zamir, hazırlık seviyelerini artırdıklarını ve muhtemel senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı.

Zamir, muhtemel saldırılar başlatmaya sürekli hazır olduklarını savunarak zeytin hasadı mevsiminde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına arka çıkmakla eleştirilen İsrail ordusunun, kamu düzenini korumaya ve hasadın gerçekleşmesini sağlamaya çalıştığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "seçimler öncesinde saldırı tehdidi altında oldukları" iddiasını yinelemişti.

Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri saldırı başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.