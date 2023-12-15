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İsrail Güçleri AA Foto Muhabirini Darbetti - Son Dakika
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İsrail Güçleri AA Foto Muhabirini Darbetti

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti. Olay, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirilen kısıtlamalar nedeniyle gerçekleşti. Haruf, aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İsrail polisi, saldırıda bulunan polisler hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

İsrail Güçleri AA Foto Muhabirini Darbetti
15.12.2023 - 18:29,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırdı.

Öte yandan İsrail polisi, saldırıda bulunan polisler hakkında "soruşturma açıldığını" bildirdi.

Polis Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sınır Polisi Komutanlığı, Doğu Kudüs'teki faaliyetler sırasında dolaşan videoda gözlemlenen polis memurları hakkında derhal operasyonel görevden uzaklaştırma başlattı. Bu polislerle ilgili konu Emniyet İç Soruşturma Şube Müdürlüğüne iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki topraklarda görev yapan gazetecilere yönelik ihlallere karışan polis ve askerler hakkında İsrail makamlarının yürüttüğünü ileri sürdüğü soruşturmalar genellikle sonuçsuz kalıyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarını 10 haftadır sürüyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artıran İsrail güçleri, 10 haftadır Filistinlilerin cuma namazını Aksa'da kılmalarına büyük kısıtlamalar getiriyor.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail polisi, Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermiyor.

İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere müdahale ederek onları tartaklıyor.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kılarken, İsrail polisleri Filistinlilere ve zaman zaman bölgede görev yapan gazetecilere müdahalelerde bulunuyor.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim sonrası her hafta tekrarlanan kısıtlamalar nedeniyle sadece 5 bine yakın Müslüman namaz kılabiliyor.

Kaynak: AA
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