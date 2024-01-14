İsrail Güçleri, Batı Şeria\'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan Luey es-Sufi (14) isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 348'e yükselmiş oldu.