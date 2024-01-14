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İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi. Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına yapılan baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere ateş açtı. Göğsünden gerçek mermiyle yaralanan 14 yaşındaki Luey es-Sufi, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bu olayla birlikte, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 348'e yükseldi.

İsrail Güçleri, Batı Şeria\'da Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü
14.01.2024 - 16:45,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan Luey es-Sufi (14) isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 348'e yükselmiş oldu.

Kaynak: AA
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