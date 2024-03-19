İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde ateş açtığı Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Fahir Basim Beni Cabir isimli 40 yaşındaki vatandaş, Nablus'un güneyindeki es-Sadr bölgesinde işgal güçlerinin kurşunuyla vuruldu." ifadeleri yer aldı.
Beni Cabir'in Nablus kentindeki Refidya Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Beni Cabir'in, İsrail ordu güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırması üzerine çıkan olaylarda vurulduğu kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 436 Filistinli hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Tarafından Vurulan Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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