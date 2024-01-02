İsrail, Güney Afrika\'nın açtığı soykırım davasını boykot etmeyecek

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasını boykot etmeyeceklerini söyledi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan Hanegbi, Tel Aviv yönetiminin, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına katılacağını açıkladı.

İsrail'in "Soykırım Sözleşmesinin imzacılarından biri" olduğunu hatırlatan Hanegbi, yaklaşık üç ay içinde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'e karşı soykırım suçlamasının "iftira" olduğunu iddia etti.

Hanegbi, "Kan iftirası anlamına gelen saçma suçlama (davasına) katılacağız ve çürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, yapılan eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Dava, sözleşmenin 9. maddesine dayandırılmıştı

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.