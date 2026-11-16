İsrail Güvenlik Kabinesi, ekimden beri 'silahların yön değiştirmesi' iddiasını ele aldı - Son Dakika
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İsrail Güvenlik Kabinesi, ekimden beri 'silahların yön değiştirmesi' iddiasını ele aldı

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İsrail Güvenlik Kabinesi, ekim başından bu yana ilk kez, ana gündeminin Batı Şeria'daki güvenlik durumu olduğu iddiasıyla toplandı. Maariv'e göre toplantıda 'silahların yön değiştirmesi' senaryosu ele alındı; ordu yetkilileri bu yönde istihbarat bulgusu olmadığını vurguladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, ekim ayının başından bu yana ilk kez geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırı arayışında olduğu iddia edilen süreçte bir araya geldi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, söz konusu toplantının ana gündem maddesini işgal altındaki Batı Şeria'daki güvenlik durumunun oluşturduğu ileri sürüldü.

Haberde, toplantıda Filistin yönetimi güvenlik güçlerine mensup unsurların İsrail ordusu ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı silah çevirme ihtimalini ifade eden "silahların yön değiştirmesi" senaryosunun ele alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun bu senaryoya karşı hazırlık planları oluşturduğu öne sürülen habere göre, ordu yetkilileri Filistin yönetimi güçlerinin bu tür bir saldırı düzenleyeceğine dair herhangi bir istihbarat bulgusunun olmadığını vurguladı.

Mossad Direktörü ABD'den döndü

Öte yandan Israel Hayom gazetesinin kabine toplantısı öncesi yayınladığı haberinde, Mossad Direktörü Roman Gofman'ın ABD'de temaslarda bulunduktan sonra İsrail'e döndüğü bildirildi.

Gofman'ın, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yetkilileriyle İran hakkında yaptığı görüşmelerin ardından bu konudaki temaslarını kabine üyelerine aktaracağı bilgisi paylaşıldı.

Haberin yayımlandığı saat itibarıyla, Başbakanlık Ofisi'nden güvenlik kabinesinin sonuçlarına veya alınan kararlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Maariv'in güvenlik kabinesinin sona erdiğine ilişkin haberinde, İran'a muhtemel saldırı konusunun ele alınıp alınmadığına ve Gofman'ın bu konudaki temaslarını anlatıp anlatmadığına değinilmedi.

İran'a yönelik muhtemel saldırı

İsrail basını, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı arayışında olduğunu aktarmıştı.

İsrail ile İran arasında 2025 yılı Haziran ayından bu yana iki kez çatışma yaşanmış, Tahran yönetimi bu süreçte İsrail'i balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.

Washington ve Tel Aviv yönetimi Tahran'ı nükleer ve füze programları nedeniyle suçlarken, İran ise nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu ve nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini savunuyor.

Kaynak: AA
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