İsrail, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısını Alıkoydu

18.05.2026 13:52
HAK-İŞ, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in İsrail tarafından alıkonulmasını kınadı.

(ANKARA) - HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Fatman Zengin'in İsrail tarafından alıkonulduğu belirtilerek, Zengin ile alıkonulan diğer tüm aktivistlerin koşulsuz serbest bırakılması istendi. Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da "Şu anda Kasr-i Sadabad gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler, jammer'larla iletişimimizi kestiler. Şu anda tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Paylaşımda, "Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu'nda bulunduğu sırada siyonist İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulmasını telin ediyoruz. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu müdahale açıkça insan hakları ihlalidir. Başta Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin olmak üzere alıkonulan tüm aktivistler derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır" denildi.

MAHMUT ARSLAN: GAZZE'YE DOĞRU DEVAM EDİYORUZ

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da sosyal medya üzerinden, yer aldığı Küresel Sumud Filosu'ndan bir açıklama paylaştı.  Arslan açıklamasında, kendilerine verilen bilgilere göre uluslararası sularda, Kıbrıs yakınlarında, İsrail güçlerinin bazı teknelere müdahale ettiğini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda Kasr-i Sadabad gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Jammer'larla iletişimimizi kestiler. Şu anda tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız, geminin güvertesinde can yelekleriyle beraber her türlü saldırıya karşı hazır. Bu istikamette inşallah, Gazze'ye yürüyüşümüz, Gazze'ye istikametimiz devam edecek."

Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze'ye, kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiler, şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda Siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz, yolumuza devam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

