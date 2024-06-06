İsrail, Hamas'ın yanıtını bekliyor - Son Dakika
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İsrail, Hamas'ın yanıtını bekliyor

İsrail, Hamas\'ın yanıtını bekliyor

İsrail Savaş Kabinesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes önerisine Hamas'tan bir yanıt gelene kadar Katar'a müzakere heyetinin gönderilmesini erteleme kararı aldı. Heyetin Doha'ya gönderilmesi için karar verilen tarih ise belirtilmedi. İsrail Savaş Kabinesi'nin son toplantısında, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki gerilim ele alınmıştı. ABD Başkanı Biden'ın sunduğu ateşkes önerisine Hamas olumlu yaklaşırken, İsrail hükümeti arasında ise farklı görüşler bulunuyor.

06.06.2024 00:15
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İsrail Savaş Kabinesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç gün önce açıkladığı ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan bir yanıt gelinceye kadar Katar'a müzakere heyetinin gönderilmesini erteleme kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Savaş Kabinesi, Biden'ın duyurduğu öneriye ilişkin Hamas'tan bir yanıt gelene kadar Doha'ya heyet gönderilmesini erteleme yönünde karar aldı.

KAN'ın haberinde Savaş Kabinesi'nin söz konusu kararı ne zaman aldığına dair bilgi verilmedi.

İsrail Savaş Kabinesi'nin son toplantısı 4 Haziran Salı günü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinde gerçekleşmişti.

Toplantıda, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında tırmanan gerilimin ele alındığına işaret edilmişti.

KAN, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Mısır ve Katar'ın Hamas'tan olumlu bir yanıt beklediğini aktarmıştı.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, 4 Haziran Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Hamas'ın yanıtını bekliyor - Son Dakika

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