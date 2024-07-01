İsrail hapishanelerinde yer kalmadığı için 50 Filistinli serbest bırakıldı - Son Dakika
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İsrail hapishanelerinde yer kalmadığı için 50 Filistinli serbest bırakıldı

Gazze'de Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin de bulunduğu 50 Filistinli, İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakıldı. İsrail güçleri, son birkaç gündür Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce Filistinliyi gözaltına alırken, Gazze Şeridi'nde ise yüzlerce Filistinliyi alıkoydu. İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde yer kalmadığı belirtilirken, Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleler de dikkat çekiyor.

01.07.2024 12:25
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Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin de bulunduğu 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 9 bin 450 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölgede yüzlerce Filistinliyi de alıkoydu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde yer kalmadığı belirtildi.

Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin de bulunduğu 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, aralarında 7 ay önce alıkoyduğu Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin olduğu 50 Filistinliyi bugün serbest bırakmıştı.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalardaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerinde yer kalmadığı için 50 Filistinli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail hapishanelerinde yer kalmadığı için 50 Filistinli serbest bırakıldı - Son Dakika
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