İsrail, Hizbullah'a Saldırıları Artıracak

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları "yoğunlaştıracaklarını" belirtti.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini ziyaret eden Gallant, yayımladığı görüntülü açıklamada Hizbullah'a yönelik saldırılarla ilgili mesaj verdi.

Gallant, son haftalarda Hizbullah'ı "ağır şekilde vurduklarını" ve bunu da artıracaklarını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenleri evlerine geri getirmekte kararlı olduklarını kaydetti.

? - ?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.