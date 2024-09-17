İsrail, Hizbullah'ın Suikast Girişimini Engelledi

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İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Hizbullah tarafından eski bir güvenlik yetkilisine düzenlenen suikast girişiminin engellediğini iddia etti.

Şabak tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın suikast girişiminin engellendiği belirtilerek gelecek birkaç gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan suikastta kullanılacak patlayıcıların ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Söz konusu patlayıcının Hizbullah tarafından kullanılan "M18 Claymore" tipi patlayıcı olduğu öne sürüldü.

Şabak, suikast girişiminin son aşamasında olduğuna dikkati çekerken, hedefin kim olduğu ve patlayıcının nerede ortaya çıkarıldığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu, Hizbullah tarafından harekete geçirilmek üzere içinde cep telefonu ve kamera bulundurduğunu kaydetti.

Tel Aviv'deki Hayarkon Park'ta 15 Eylül 2023'te yine benzer bir patlayıcının Hizbullah tarafından kullanıldığını aktaran Adraee, paylaşımında ele geçirildiğini öne sürdüğü patlayıcıya ait bir fotoğraf kullandı.