İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 386'ya çıktı - Son Dakika
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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 386'ya çıktı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 386'ya, yaralıların sayısının da 12 bin 407'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 8 bin 953'e, yaralı sayısının ise 30 bin 643'e ulaştığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 386'ya yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Buna göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 386'ya, yaralıların sayısı da 12 bin 407'ye yükseldi.

Böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam can kaybı 8 bin 953'e, yaralı sayısı 30 bin 643'e ulaştı.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 383 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in saldırıları sürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Mansuri ve Hadasa beldeleri, Ali Tahir ile Debşe tepeleri arasındaki bölge, Meyfedun ile Doğu Zavtar beldeleri arası ve İzziye Vadisi'ne hava ve topçu saldırıları düzenledi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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