İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.
İsrail uçakları bir saat içinde Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenlerken, saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu. Bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah alt yapısını hedef aldığını öne sürerek Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.
