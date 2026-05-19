İsrail'in Ceba Beldesine Saldırısı

19.05.2026 22:49
İsrail ordusu, Doğu Kudüs'teki El-Meazi bedevi topluluğuna baskın düzenledi, bir Filistinliyi alıkoydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Ceba beldesi yakınlarında bulunan El-Meazi bedevi topluluğuna saldırarak çok sayıda eve baskın düzenledi ve bir Filistinliyi alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın, Bedevi Haklarını Savunma Örgütüne (BEYDER) dayandırdığı habere göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bedevi topluluğa saldırarak Ahmed Arara'yı alıkoydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çok sayıda eve baskın düzenleyip video çektiği, bunun da Filistinliler arasında korku ve paniğe neden olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Batı Şeria'daki şehir ve beldeler, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana baskın ve gözaltılarla birlikte tekrarlayan İsrail baskınlarına yoğun şekilde sahne oluyor.

Filistin resmi verilerine göre bu tarihten itibaren İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları, 1162 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 12 bin 245 kişinin yaralanmasına ve 23 bin kişinin gözaltına alınmasına yol açtı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
