İsrail'in Gazze'deki İHA Saldırısı: 3 Ölü

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'nde Şafii Camisi yakınlarında bulunan bir grup Filistinliyi İHA ile hedef aldı.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi çevresinde bazı bina ve tesisleri havaya uçurduğunu, topçu birliklerinin de Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerini vurduğunu aktardı.