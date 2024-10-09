İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sürüyor

Cibaliya'daki okula yapılan saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar var.

09.10.2024 17:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve sivilleri hedef alan saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Er-Rafii Okulu'nu bombaladı.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 kişi ile 15 yaralı, Kemal Advan ve Endonezya hastanelerine nakledildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında İsrail askerlerinin sivillere ateş açması sonucu da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Cibaliya kampının el-Fahura bölgesinde Filistinlileri hedef alan bombardımanında da 3 kişi hayatını kaybetti.

El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya'da el- Yemen es-Said Hastanesi çevresindeki Filistinlileri hedef alması sonucu 18 yaralının El-Avde Hastanesine getirildiği belirtildi.

İsrail saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, 4 gündür Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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