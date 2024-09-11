AA Yöneticileri Doha'da 'Kanıt' Belgeselini Tanıttı - Son Dakika
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AA Yöneticileri Doha'da 'Kanıt' Belgeselini Tanıttı

Anadolu Ajansı (AA) yöneticileri, 'Kanıt' belgeselinin gösterimi için Katar'da bulunan Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Belgeselin yapımcısı Abdulkadir Karakelle, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'ya belgesel ve AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Göksu, belgeselin gösteriminde Katar Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleşen işbirliği için memnuniyetini dile getirdi.

11.09.2024 20:47
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İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin gösterimi için Katar'da bulunan Anadolu Ajansı (AA) yöneticileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

"Kanıt" belgeselinin yapımcısı ve AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'ya belgesel ve AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Göksu da "Kanıt" belgeselinin gösteriminde Katar Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleşen işbirliği için memnuniyetini dile getirdi.

Belgeselin Katar'da büyük övgüyle karşılandığını dile getiren Göksu, "Kanıt belgeselinin dünya kamuoyunu harekete geçirmek adına çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Türk Büyükelçiliği ziyaretine AA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Büşra Tosun Durmuş, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, Kanıt belgeselinin yapımcısı ve AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, AA Global Pazarlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Ahmet Furkan Şahin'in yanı sıra Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (HADI) Üst Yöneticisi Muhammed Abdulalim de katıldı.

Görüşme hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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