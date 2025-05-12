İsrail'in Gazze Saldırıları: 27 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Kayzan Neccar bölgesine düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yer alan Cuma Çarşısı'nda sivil Filistinlilerin toplandığı alan İsrail tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Furkan Okulu çevresine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldürüldü.

Cuma Çarşısı'na iki gün önce düzenlenen saldırının enkazında 2 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

Filistinli sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nu bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının 2 kez hedef aldığı okulda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun yoğun ateş altında Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde binaları havaya uçurduğunu belirtti.

İsrail İHA'sının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Hammad el-Hasenat Camisi yakınını hedef alması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun birkaç gün önce Bureyc kampında bombaladığı Ebu Hemise Okulu'nda yaralanan 1 Filistinli de kurtarılamadı.

Nusayrat kampının kuzeyindeki ez-Zehra bölgesinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu iki Filistinli yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail savaş uçakları bir dizi şiddetli bombardıman düzenledi.

İsrail bombardımanı Refah'ta İsrail ordusunun evleri havaya uçurmasıyla aynı zamanda gerçekleşti.