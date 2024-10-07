İsrail'in Gazze Soykırımı ve Türkiye'nin Duruşu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, " İsrail'in attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürdüğünü" belirtti.

Başkanlığın sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin yapılan paylaşımda, İsrail'in tam bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde masumları, çocukları ve kadınları katlettiği belirtildi.

"İsrail attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürüyor." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, işgalci İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de tutsak edilen 2 milyondan fazla Filistinlinin, uğradıkları zulme karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarmasını ve insanlığın bu soykırımı bitirmesini bekledikleri vurgulandı.

Paylaşımda, "Tüm dünya çığlıklara kulaklarını tıkayıp masumlara sırtını dönse de Türkiye zulmün karşısında vicdanın sesi olmaktan, yaraları sarmaktan ve adaletin tecelli etmesi için her türlü adımı atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır." vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya da yer verdi.