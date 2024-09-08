Gazze'de can kaybı 40 bini geçti - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 40 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 33 Filistinli daha hayatını kaybetti.

08.09.2024 14:46
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??????? İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 338 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralı sayısının da 94 bin 761'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 40 bini geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 40 bini geçti - Son Dakika
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