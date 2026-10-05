İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırısında biri kadın 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırısında biri kadın 3 Filistinli yaralandı

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Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu, çeşitli bölgelere hava ve kara saldırıları düzenledi. Saldırılarda biri kadın 3 Filistinli yaralanırken, Han Yunus'un kuzeybatısındaki saldırıda biri ağır iki kişi, Gazze kentinin doğusunda ise bir kadın yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve kara saldırılarında biri kadın 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde Filistinlileri hedef alan bir silahlı İsrail insansız hava aracı (SİHA) saldırısı sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de bir Filistinli kadın, İsrail İHA'sından açılan ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesine topçu ateşi açtı, bölgeye İsrail helikopterinden de ateş açıldı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ın güneydoğusu ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki sivil yerleşim alanlarına da İsrail askeri araçları tarafından ateş açıldı.

Tuffah Mahallesi'nin doğusunda ise İsrail ordusu, tahliye edilen çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1454 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 90 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 237'ye, yaralı sayısı ise 175 bin 206'ya yükseldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırısında biri kadın 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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