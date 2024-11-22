İsrail\'in Gazze\'ye Saldırısında 6 Filistinli Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri botlarının Gazze kentindeki bir balıkçı teknesini bombalaması sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Şifa Hastanesi kaynakları, İsrail'in Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.