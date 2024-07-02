İsrail'in Han Yunus çağrısı Gazze-Avrupa Hastanesini etkiledi

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının, Gazze-Avrupa Hastanesinin operasyonlarını etkilediğini belirtti.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Han Yunus'taki son tahliye talebi, Gazze-Avrupa Hastanesinin operasyonlarını etkiledi." diyen Peeperkorn, tahliye talebi olmamasına rağmen yakınlarındaki güvensiz ortam ile erişim eksikliğinin, hastaneleri işlevsiz hale getirebileceğini söyledi.

Peeperkorn, dün Gazze-Avrupa Hastanesindeki 270 hastanın sağlık personeliyle tahliye edildiğinin bildirildiğini kaydederek, "Bu sabah, Sağlık Bakanlığı daha fazla hastayı tahliye etti. Şu anda Gazze-Avrupa Hastanesinde sadece 3, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sahra hastanesinde 3 hasta kaldı. Hastaların çoğu Nasır Hastanesine yönlendirildi." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, Gazze-Avrupa Hastanesindeki değerli tıbbi ekipman ve malzemelerin hastane dışına taşınması konusunda destek talep ettiğini hatırlatan Peeperkorn, DSÖ'nun bu misyonu destekleyeceğini vurguladı.

Peeperkorn, hastanelerin yakıt sıkıntısı çektiğine ve kritik hizmetlerin aksaması riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Akaryakıt sıkıntısı, ambulans hizmetlerinin gecikmesine neden oluyor ve yaralılar ölüyor." dedi.

Han Yunus'tan göçe zorlanan Filistinliler zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.