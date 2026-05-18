İsrail'in Han Yunus Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda sivilleri hedef aldı.

Saldırıda Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Şu ana kadar saldırılarda 878 kişi öldü, 2 bin 602 kişi yaralandı.