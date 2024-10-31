İsrail'in İHA Saldırısında 2 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda Ahmed Isam Fehmavi isimli çocuk ile Abdulaziz Ebu Semen isimli genç yaşamını yitirdi.

Habere göre, askeri araçlar ve üç buldozerle Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin batısından Tulkerim Mülteci Kampı'nın girişini geçerek kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na yöneldi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nın girişindeki kavşağın çevresini buldozerlerle yıkan İsrail ordusu, kampın girişinde yer alan dükkanları ve bölgedeki alt yapıyı tahrip etti.

İsrail ordusunun abluka altına aldığı kamptan çatışma ve patlama sesleri duyulurken, keşif uçaklarının da bölgede yoğun uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

Kampta ve kentin bazı bölgelerinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin gece saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 16 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzey ve güney bölgelerinde baskınlar düzenledi, 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri güneydeki El Halil kentinin Dura beldesine baskın düzenledi.

Arama yapma bahanesiyle bölgedeki bazı evlere giren İsrail askerlerinin, evleri ve eşyaları tahrip ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskında gözaltına aldıkları 13 Filistinliyi elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sorguladığı kaydedildi.

Sosyal medyada bazı aktivistlerin yayımladığı videolarda, Dura'nın bazı bölgelerinden yoğun silah sesleri duyulurken İsrail askerlerinin bir evin üzerine İsrail bayrağı çektiği görüldü.

WAFA'daki habere göre ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit'e bağlı Zaviye beldesi ille Nablus'un doğu ve güneyindeki bazı köylere baskın düzenlendi.

İsrail güçleri, Nablus'taki baskınlar sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı, bazı evlerde arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 766 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 300 kişi yaralandı, 11 bin 500 kişi gözaltına alındı.