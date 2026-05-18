İsrail'in Irak'taki Gizli Üsleri

18.05.2026 10:21
New York Times, İsrail'in Irak'ta iki gizli askeri üssü olduğunu ve İran'a yönelik operasyonlar için kullanıldığını bildirdi.

(ANKARA) - ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail ordusunun Irak'ın batı çölünde ikinci bir gizli üs işlettiğini ileri sürdü. Haberde, üslerin İran'la yaşanan çatışmalar sırasında askeri operasyonlara destek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

New York Times'ın (NYT) haberinde, İsrail güçlerinin Irak'ın batı çölünde en az iki gizli askeri üsse sahip olduğu öne sürüldü. Haberde, söz konusu üslerin Tel Aviv yönetimi tarafından özellikle Haziran 2025'te İran'la yaşanan 12 günlük çatışma sırasında ve Tahran'a yönelik operasyonlarda kullanıldığı belirtildi.

Gazete, üslerden birinin Iraklı bir çoban tarafından tesadüfen keşfedildiğini aktardı. Habere göre çoban, bölgede askerler, helikopterler ve bir iniş pistinin çevresinde kurulu çadırlar gördüğünü Irak Ordusu'na bildirdi. Çobanın ailesinin ise olayın ardından hayatını kaybettiğine inandığı aktarıldı.

Haberde, çobanın ihbarı üzerine Irak Ordusu'nun bölgeye keşif birliği gönderdiği, ancak birliğin saldırıya uğradığı ifade edildi. Saldırıda bir askerin öldüğü, iki askerin yaralandığı ve iki aracın bombalandığı, ardından birliklerin geri çekildiği kaydedildi.

Irak Müşterek Operasyonlar Komutanlığı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamada, "askerlerine 'yabancı' güçlerin saldırdığı" duyurulurken, "olayın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşındığı" bildirildi. Haberde ayrıca, Irak Genelkurmay Başkanı Abdül Emir Yarallah'ın ABD Ordusu'ndaki muhataplarıyla görüştüğü belirtildi.

NYT'ye konuşan Bir Iraklı general, "Bunun Amerikan gücü olmadığını doğruladılar, bu yüzden İsrail olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail'in batı çölündeki iki üssü bir yıldan uzun süredir aralıklı olarak kullandığı ileri sürüldü. Bölgesel güvenlik yetkililerinin açıklamalarına dayandırılan haberde, üslerden birinin 2024 sonlarında inşa edilmeye başlandığı ve İsrail uçaklarının İran'a ulaşmak için katetmesi gereken mesafeyi azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

Gazete ayrıca, ABD'nin de söz konusu üslerden Haziran 2025'ten, hatta daha öncesinden beri haberdar olduğunu yazdı. Haberde, Washington yönetiminin Irak'a radarlarını kapattırdığı ve bunun Bağdat yönetimini hava tehditlerini tespit konusunda ABD güçlerine daha bağımlı hale getirdiği öne sürüldü.

Irak hükümetinin ise İsrail üslerinin varlığını resmi olarak doğrulamadığı belirtildi. Haberde, Irak'ın İsrail ile diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ve kamuoyunun büyük bölümünün İsrail'i düşman olarak gördüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
