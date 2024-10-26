İsrail'in İran'a Saldırısı Kınandı

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Malezya, Endonezya, Pakistan ve Maldviler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik "son saldırgan eylemlerinden derin endişe" duyduğunu ifade etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemlerinin yalnızca bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmediği, aynı zamanda egemenlik ve uluslararası hukuk prensiplerini de ihlal ettiğini belirten Şerif, "Bu eylemi şiddetle kınayan Pakistan, barış arayışında İran ve diğer komşularının yanında yer almakta, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için tüm tarafları itidalli davranmaya davet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Malezya

Malezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınandı.

İsrail'in saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı sarstığı kaydedilen açıklamada, "İsrail'in süregelen cezasız eylemleri Orta Doğu'nun güvenliğini ve gelecekteki istikrarını ciddi şekilde etkilemiş ve etkilemeye devam ederek bölgeyi daha büyük bir çatışmanın eşiğine getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Çatışmaların bu şekilde tırmanması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve İsrail'in bu hukuku hiçe saydığını göstermektedir." denildi.

Tüm tarafların bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açacak her türlü eylemden kaçınması gerektiği kaydedilen açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmaların temel nedeninin "İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgede barışın "yalnızca iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla" sağlanacağı aktarılarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işlediği tüm düşmanca eylemlerin durdurulması için BM Şartı kapsamındaki sorumluluğunu üstlenmeye çağrıldı.

Maldivler

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in İran'a saldırısını kınanarak bu saldırının "İran'ın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, ilgili tüm taraflar, gerilimi düşürmek için itidalli davranmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye, uluslararası toplum ise çatışmaların durdurulması ve diyaloğun geliştirilmesi için tedbir almaya çağrıldı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.