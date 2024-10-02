İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 55 Ölü, 156 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırılarında 55 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.

Başkent Beyrut'ta bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine yönelik saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Cebeli Lübnan vilayetini hedef alan İsrail saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının toplam 55, yaralı sayısının ise 156 kişiye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.