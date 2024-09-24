İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 558 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 558 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'a 2000'den fazla bomba attı ve 558 kişi öldü. Hizbullah karşılık verdi.

24.09.2024 17:51
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İsrail ordusu, Lübnan'a salı sabahından itibaren üçüncü defa hava saldırıları düzenlediğini açıklarken, pazartesi sabahından bu yana ise bu ülkeye 2 binden fazla bomba attığını itiraf etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, gün içinde Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesine üçüncü defa hava saldırıları düzenlediği duyuruldu.

Savaş uçaklarının Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen 1500 noktayı, insansız hava araçlarının da yüzlerce noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a pazartesi sabahından bu yana 2 binden fazla bomba attığını ilan etti.

Aynı şekilde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırılacaklarını belirterek "Hizbullah'a nefes aldırmayacaklarını, saldırılarını hızlandırmaya devam edeceklerini" söyledi.

Hizbullah, İsrail askeri üssünü yeni açıkladığı Fadi-3 füzesiyle hedef aldığını duyurdu

Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamalarla " Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan'ı ve halkını korumak için" İsrail'deki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın son açıklamalarında "Lübnan'ı ve halkını korumak" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun kuzey komutanlığına bağlı Nimra üssünü roketlerle, Hayfa'nın güneyindeki Eliakim üssünü de "Fadi-2" tipi füzeyle hedef aldığını açıkladı. Ayrıca Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kenti yakınlarında bulunan Shimshon askeri üssünü envanterinden ilk defa kullandığı "Fadi-3" füzesiyle hedef aldığını duyurdu.

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle sahil kenti Hayfa çevresindeki yerleşimlerde saldırı alarmları çaldı. İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada infilak etmesi üzerine patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde dumanlar görüldü.

İsrail polis sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, havada imha edilen roketlerin bazı parçalarının Hayfa yakınlarındaki Krayot yerleşimi ile kuzeydeki sahil kenti Akka ve Batı Celile bölgesine düştüğünü, Akka yakınlarında bazı araçlarda hasar oluştuğunu bildirdi.

Sosyal medyada, Lübnan'dan atılan roketlerin kuzeyde bazı noktalarda açık alanlara isabet ettiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail basını, Lübnan'dan son bir saat içinde yaklaşık 60, gün içinde ise toplam 160 kadar roket atıldığını belirtti.

Öte yandan, Hayfa'da savaş uçaklarının sesleri duyuluyor, askeri botlar devriye geziyor, bölgede askeri hareketlilik devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 558 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 558 Ölü - Son Dakika

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