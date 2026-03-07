İsrail'in Lübnan'da Havadan İndirme Girişimi - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'da Havadan İndirme Girişimi

07.03.2026 14:08
İsrail ordusu, Lübnan'da Ron Arad'ın cenazesini bulmak için havadan indirme yaptı, sonuçsuz kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine başarısız bir havadan indirme girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığı aktarıldı.

Havadan indirme sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, arama alanında Arad ile alakalı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan basınının aktarmış olduğu çatışmadan ise söz edilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne saldırılar düzenlendiği iddia edildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarına ve komuta merkezine saldırı düzenlediğini savundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen çeşitli hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda Bekaa'da Hizbullah'a ait roketatarlar, silah depoları ve diğer askeri tesislerin hedef alındığı öne sürülen açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanları ve iki komuta merkezinin güneydeki Mecdel Silim'de vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Kaynak: AA

14:26
İsrail'in Lübnan'da Havadan İndirme Girişimi
