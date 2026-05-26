İsrail'in Mişgara'ya Hava Saldırısı: 12 Ölüm

26.05.2026 09:52
İsrail ordusunun Lübnan'daki Mişgara beldesine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Mişgara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişgara'daki evleri hedef aldı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye ulaştı, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail ordusunun dün gece Mişgara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

09:53
09:35
07:57
07:29
05:39
05:35
