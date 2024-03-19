İsrail'in Şifa Hastanesi yakınındaki hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yakınındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi yakınında bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin bombalanan eve ulaşamadığı aktarıldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Şifa Hastanesi yakınlarındaki cadde ve sokaklarda yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ve herkese ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordu güçleri dün sabah da hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.